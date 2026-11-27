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Які зміни пропонують запровадити

Українська асоціація вторинних металів (УАВтормет) виступає за те, щоб дозволені обсяги експорту визначалися з урахуванням фактичної заготівлі сировини й потреб вітчизняних металургійних і ливарних підприємств, розповіли в галузевому об'єднанні для 24 Каналу. За наведеними там розрахунками, у 2027 році:

заготівля брухту чорних металів становитиме близько 2,1 мільйона тонн;

постачання українським комбінатам сягне 1,6 мільйона тонн;

тож залишається потенційний ресурс для експорту – 500 тисяч тонн.

Оскільки показники є прогнозними, баланс ринку пропонують оновлювати щомісяця, а в разі виникнення внутрішнього дефіциту – скорочувати квоти.

Окрема ініціатива стосується реалізації брухту державними підприємствами. Першочергове право на його придбання закликають надавати вітчизняним заводам, тоді як решту обсягів – виставляти на загальні відкриті торги.

Адже невикористаний брухт – це фактично заморожені кошти, втрачені можливості для бізнесу та недоотримані надходження до бюджету. Наше завдання – створити умови, за яких потреби металургії будуть забезпечені, а ринок працюватиме без штучних перешкод– наголосив Володимир Бублей, президент УАВтормет.

До того ж асоціація підтримує проведення електронних торгів через систему Prozorro.Продажі, однак наполягає на скасуванні передбаченого проєктом постанови 15-відсоткового обмеження для одного учасника, яке нібито звужуватиме конкуренцію.

Стартову вартість права на експорт пропонують встановити на рівні 25 євро за тонну. За оцінками представників галузі, реалізація таких прав на вивезення 500 тисяч тонн сировини може забезпечити державному бюджету близько 500 мільйонів гривень без урахування можливого підвищення ціни під час аукціонів.

До слова! УАВтормет також просить передбачити механізм реалізації накопичених у 2026 році залишків брухту (обсяг яких оцінюють у 50 – 60 тисяч тонн), аби повернути в господарський обіг близько 400 мільйонів гривень.

Окрім того, серед ініціатив – скорочення терміну експерименту з двох років до одного з обов'язковою оцінкою його ефективності вже через шість місяців.

Нагадаємо, наприкінці вересня найбільше гірничо-металургійне підприємство України – "АрселорМіттал Кривий Ріг" на Дніпропетровщині – зупинило роботу внаслідок серії російських ракетних атак. Через масштабні пошкодження виробничих потужностей компанія не змогла безпечно поновити діяльність.