Брухтозаготівельники вимагають змін

У вівторок, 29 вересня, заготівельники провели чергову акцію проти заборони експорту чорного брухту: мішки з металом передали до Кабміну, Офісу Президента та Верховної Ради. Деталі розповів для 24 Каналу координатор протесту й директор із розвитку бізнесу ТОВ "Міртен" Микола Климович.

По-перше, за оцінками УАВтормету, лише за січень – серпень 2026 року обсяг податків, внесків та інших надходжень від ринку брухту чорних металів міг скоротитися приблизно на 1 мільярд гривень, або на 36,6% порівняно з аналогічним періодом торік.

По-друге, ситуацію ускладнюють російські удари по промисловості: після нової серії атак роботу зупинили ключові підприємства, на які припадало близько 90% виробництва сталі в Україні.

Микола Климович Директор із розвитку бізнесу ТОВ "Міртен" Ми надаємо цифри, розрахунки, показуємо, що відбувається з підприємствами. А у відповідь отримуємо формальні відписки, у яких знову повторюються ті самі тези: брухт треба залишити в Україні, тому що це стратегічна сировина і вона потрібна металургійним заводам. Але де цифри? Яким заводам, у яких обсягах, за якою ціною? Цього нам ніхто не пояснює…

Тож представники галузі вимагають відкритого обговорення за участю металургів і державних органів. Заготівельники хочуть отримати від влади предметну відповідь щодо реального внутрішнього попиту, а також домогтися перегляду чинних обмежень і повернення можливості контрольованого експорту до ЄС із прозорими умовами та податковими гарантіями.

Нагадаємо, раніше УАВтормет також повідомляла, що в Україні вже нібито зачинилося до 45% приймальних пунктів, тоді як у західних областях, де значна частина бізнесу історично була орієнтована на постачання до європейських країн, – показник сягає 70%.