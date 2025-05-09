Обвал у США: в яких країнах Китай нарощує експорт

Китай – це потужний експорт на глобальній арені, але свої корективи внесла торгова війна з США. Як результат, Китай змінює ринки збуту.

Експорт Китаю зріс попри торгову війну з США

Китай у квітні наростив експорт попри активну торгову війну з США. Цей показник більше, ніж прогнозували, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Експорт Китаю до США за місяць впав на 21%, порівняно з попереднім роком. Це наслідки митної політики США, яку запровадили на початку квітня. Нагадаємо, що США ввели найвищі тарифи саме на товари з Китаю. Йдеться про мита на рівні 145%. Китай у відповідь запровадив мита на американські товари на рівні 125%.

До теми! Торгова війна, яку почав Дональд Трамп, створили низка проблем для американських портів. У портах США вже фіксують зменшення кількості суден з імпортом. Експерти з приватної інвестиційної групи Apollo Global Management заявили, що кількість нових замовлень різко впала після так званого "дня визволення" – 2 квітня.

Загалом китайський експорт у квітні зріс на понад 8%. Проте Китай збільшив експорт до країн Європи та Азії:

Обсяги постачання до Індії та 10 країн Південно-Східної Азії за квітень зросли на понад 20%;

Експорт до країн Євросоюзу зріс на 8%.

Важливо! Попри збільшення обсягів експорту у квітні, Китай зафіксував кращий результат у березні. Для розуміння, за перший місяць весни Китай збільшив експорт на світових ринках на більше ніж 12%.

При цьому експерти вважають, що торгівля між США та Китаєм зруйнується, якщо мита не знизять. За минулий рік торгівля між двома найбільшими економіками світу сягнула майже 690 мільярдів доларів. Це буде мати негативні наслідки для бізнесу, споживачів та різних галузей. Додамо, що США та Китай 9 – 12 квітня проведуть у Швейцарії перші переговори щодо мит після початку торгової війни.