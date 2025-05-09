Який найдешевший матеріал у світі

Залізло – це один із найпоширеніших металів у світі. Цей метал має широкий спектр корисних властивостей, пише 24 Канал з посиланням на Mead Metals. Це безпосередньо впливає на ціну металу в світі.

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Для розуміння, 5% земної кори складається із заліза. Саме тому цей метал дуже легко знайти. Ба більше, процес видобування заліза досить недорогий. Тим паче метал виділяють такі властивості:

Міцність.

Вартість.

Універсальність.

Цілком логічно, що 90% вироблених металів виготовляються на основі заліза. З врахуванням усіх факторів, залізо вважають найдешевшим металом у світі. Для порівняння, до трійки найдорожчих металів у світі відносять каліфорній-252, осмій та родій. Як правило, вони коштують більше навіть за золото.