Порт у Лос-Анджелесі має серйозну проблему

Торгова війна, яку розпочав президент США Дональд Трамп, має дуже непередбачуваний характер. Це також стало причиною зменшення обсягів постачання до ключових американських портів, пише 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Згідно з останніми даними, на наступному тижні до порту в Лос-Анджелесі має прибути на третину менше суден, ніж в аналогічний період роком раніше. Експерти з приватної інвестиційної групи Apollo Global Management у своєму аналізі вказали, що кількість нових замовлень різко впала після так званого "дня визволення". Йдеться про 2 квітня 2025 року, коли Трамп оголосив масові тарифи для більшості країн світу.

Важливо! Через кілька днів Трамп заявив, що ставить на паузу на тарифи для ЄС терміном на 90 днів. Крім того, Вашингтон проводить переговори з Китаєм, який ввів мита на американські товари у відповідь. Зокрема, на вихідних міністр фінансів США Скотт Бессент заяви, що існує потенційний "шлях" до угоди з Китаєм щодо тарифів.

Економісти попереджали, що тарифна політика Трампа може призвести до сповільнення світової торгівлі. Крім того, вони наголошували, що мита будуть дорого коштувати американцям. Зокрема, йдеться про ймовірне зростання цін у США. Ще один фактор, який впливає на ситуацію, – це побоювання щодо потенційної рецесії у США, яка є найбільшою економікою світу.