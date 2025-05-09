Обвал в США: в каких странах Китай наращивает экспорт: в каких странах Китай наращивает экспорт

Китай –это мощный экспорт на глобальной арене, но свои коррективы внесла торговая война с США. Как результат, Китай меняет рынки сбыта.

Экспорт Китая вырос несмотря на торговую войну с США

Китай в апреле нарастил экспорт несмотря на активную торговую войну с США. Этот показатель больше, чем прогнозировали, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Экспорт Китая в США за месяц упал на 21%, по сравнению с предыдущим годом. Это последствия таможенной политики США, которую ввели в начале апреля. Напомним, что США ввели самые высокие тарифы именно на товары из Китая. Речь идет о пошлинах на уровне 145%. Китай в ответ ввел пошлины на американские товары на уровне 125%.

В целом китайский экспорт в апреле вырос более чем на 8%. Однако Китай увеличил экспорт в страны Европы и Азии:

Объемы поставок в Индию и 10 стран Юго-Восточной Азии за апрель выросли более чем на 20%;

Экспорт в страны Евросоюза вырос на 8%.

Важно! Несмотря на увеличение объемов экспорта в апреле, Китай зафиксировал лучший результат в марте. Для понимания, за первый месяц весны Китай увеличил экспорт на мировых рынках на более чем 12%.

При этом эксперты считают, что торговля между США и Китаем разрушится, если пошлины не снизят. За прошлый год торговля между двумя крупнейшими экономиками мира достигла почти 690 миллиардов долларов. Это будет иметь негативные последствия для бизнеса, потребителей и различных отраслей. Добавим, что США и Китай 9 – 12 апреля проведут в Швейцарии первые переговоры по пошлинам после начала торговой войны.