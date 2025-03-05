Ілон Маск втратив мільярди доларів

Американський бізнесмен та мільярдер Ілон Маск, який на сьогодні наближений до Дональда Трампа, стрімко втрачає гроші. Його компанія серйозно постраждала після запровадження мит на імпорт з Канади, Мексики та Китаю, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Лише за один день Маск втратив 9,10 мільярда доларів. Головна причина – це обвал акцій Tesla. Лише за сьогодні цінні папери виробника електрокарів подешевшали на 4,43%, а з початку року – майже на 29%, згідно з даними Google Фінанси. Ба більше, цінні папери втратили 45% в ціні від пікового значення, яке зафіксували наприкінці 2024 року.

До теми! Ринкова капіталізація компанії становить 852,43 мільярда доларів. Tesla у 2025 році втратила місце у клубі компаній з капіталізацією у трильйон доларів.

З початку року Ілон Маск став біднішим на 96,5 мільярда доларів. Проте бізнесмен залишається найбагатшою людиною у світі з капіталом у розмірі 336 мільярдів доларів. Розрив між першим та другим місцем у рейтингу на цю мить становить 110 мільярдів доларів, оскільки статки Марка Цукерберга оцінили у 226 мільярдів доларів.