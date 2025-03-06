Экономическая политика Трампа вредит США

Экономист Олег Пендзин в разговоре с 24 Каналом отметил, что в ФРС говорят об ошибочности политики, которую проводит Трамп. Прежде всего речь идет об огромных тарифных ограничениях, которые он ввел в отношении Канады, Мексики и Китая, что однозначно повлечет за собой зеркальные ограничения в отношении американских товаров. Это примерно 1,5 триллиона долларов в год.

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Олег Пендзин Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Трамп заявлял, что собирается вводить пошлины на уровне 25% на европейские товары. Поэтому на сегодня экономическая политика президента США полностью обвалила акции американских компаний, что спровоцирует очень масштабные, негативные процессы в экономике страны.

Также он подметил, что стоит помнить: Канада – крупнейший поставщик нефти и электричества в США. Фактически, все северные штаты Америки зависят от энергетических ресурсов Канады.

Любое введение 25% пошлины с 4 марта на товары, которые экспортируют в США, и зеркальные реакции Канады, например заявления губернатора Онтарио, это однозначно приведет к чрезвычайно негативным процессам в американской экономике.

Напомним! Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что США начали торговую войну против Канады. Официальная Оттава введет 25% пошлины на американские товары на сумму 155 миллиардов долларов, по данным CNN. Тогда как губернатор штата Онтарио Даг Форд заявлял, что они могут заблокировать экспорт электроэнергии в США, если Трамп реализует свое решение по тарифам для Канады.

Замедление экономики и потери фондового рынка

Напомним, что фондовый рынок США потерял 3,6 триллиона долларов только за день после введения тарифов на уровне 25% для Канады и Мексики, а также 20% – для Китая. Пошлины вступили в силу во вторник, 4 марта.

Также Федеральная резервная система (ФРС) прогнозирует замедление экономического роста США. Сейчас регулятор ожидает, что по итогам I квартала 2025 года ВВП США вырастет на 2,3%, а месяц назад прогнозировал рост на уровне 3,9%.

Поэтому я думаю, что те выводы, о которых говорили в Федеральном резерве еще очень оптимистичная картина. Все может быть гораздо хуже,

– считает Пендзин.

Какие последствия для экономики США может иметь таможенная политика Трампа

Введение пошлин на товары, которые выходят на американский рынок, даже если и будут стимулировать поиск американских товаропроизводителей и наращивать собственное производство, то это не будет сделано мгновенно.

Эти процессы займут определенный период. Однако уже сейчас каждый американец должен платить на 25% дороже за товары, которые будут иметь безальтернативные условия пребывания на рынке США,

– объясняет он.

Соответственно, введение пошлин для Китая, Канады и Мексики автоматически спровоцирует рост цен на аналогичную величину на товары на внутреннем рынке США. Это же, в свою очередь, существенно подстегнет инфляцию в США, что мощно ударит и по курсу доллара, и по американским товаропроизводителям.

Также упадет и общий объем производства экспортных товаров, поэтому компании в США будут вынуждены сокращать рабочие места, что еще сильнее ударит по потребительским настроениям американцев.

Поэтому, по моему мнению, это очень ошибочная политика. Но посмотрим, как Трамп будет выходить из этой ситуации. Он на самом деле сдвинул огромную лавину. Как он ее остановит, мне очень трудно представлять,

– добавляет экономист.

Какова ситуация с инфляцией в США сейчас В январе 2025 года инфляция в США выросла до 3% годовых с 2,9% месяцем ранее. Рынок ожидал, что темпы роста цен не превысят отметку в 2,9%. Отчет за январь свидетельствует о замедлении прогресса в борьбе с инфляцией, пишет

Для понимания, в январе инфляция в США выросла до пикового уровня с июня 2024 года. В январе 2025 года инфляция в США выросла до 3% годовых с 2,9% месяцем ранее. Рынок ожидал, что темпы роста цен не превысят отметку в 2,9%. Отчет за январь свидетельствует о замедлении прогресса в борьбе с инфляцией, пишет Trading Economics Для понимания, в январе инфляция в США выросла до пикового уровня с июня 2024 года.

Повлияет ли потенциальный кризис в США на Украину и Россию

Сейчас Украина – производитель сырьевых ресурсов: железной руды, зерна и тому подобное. По мнению экономиста, динамика цен на зерно будет больше зависеть от погоды, тогда как полезные ископаемые однозначно упадут цене. Это бесспорно ударит по Украине.

Что касается России, которая до сих пор остается под санкциями, то Олег Пендзин заявил, что потенциальный кризис может повлиять на нее, как на любую сырьевую страну. В то же время он отметил, что нужно осознать, что Путин сейчас больше сосредоточен не на уровне жизни собственного народа, а на военных вопросах. Поэтому в случае кризиса будут страдать граждане России, но военно-промышленный комплекс будет финансироваться в полном объеме.