Мінекономіки Росії оновило макропрогноз російської економіки. Але ці дані поки що не були опубліковані.

Як змінилась ситуація в російській економіці?

Російські ЗМІ, зазначають, що попри це, міністерство, імовірно поділилось з макропрогнозом з одним з видань, пише 24 Канал.

Зверніть увагу! Згодом ця інформація з публікації зникла. Водночас її досі можна знайти у Telegram.

Згідно з отриманими даними, прогноз зростання російського ВВП змінився так:

ВВП у 2025 році зросте на 1%, замість 2,5%;

у 2026 році – на 1,3% замість 2,4%.

Зауважте! У 2026 році раніше прогнозувалось зростання інвестицій на 3%. Тепер же очікується спад на 0,5%. Серед причин, які привели до таких результатів, Мінекономіки Росії виділяє жорстку кредитно-грошову політику.

Прогноз відносно промислового виробництва змінився так:

у 2025 році він знизився до 1,5%, раніше очікувалось – 2,6%;

у 2026 році – зменшився до 2,3%, раніше чекали – 2,9%.

А от курс російського рубля очікується такий:

він стане міцнішим і сягне до 86,1 рубля за долар замість 94,3 в середньому за рік;

а от у 2026 році курс має впасти до 92,2 рубля за долар.

Важливо! Профіцит зовнішньої торгівлі товарами цьогоріч очікується – 106,9 мільярда доларів. Раніше це значення мало б скласти – 86,8 мільярда доларів.

