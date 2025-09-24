Минэкономики России обновило макропрогноз российской экономики. Но эти данные пока что не были опубликованы.

Как изменилась ситуация в российской экономике?

Российские СМИ, отмечают, что несмотря на это, министерство, вероятно, поделилось с макропрогнозом с одним из изданий, пишет 24 Канал.

Обратите внимание! Впоследствии эта информация из публикации исчезла. В то же время ее до сих пор можно найти в Telegram.

Согласно полученным данным, прогноз роста российского ВВП изменился так:

ВВП в 2025 году вырастет на 1%, вместо 2,5%;

в 2026 году – на 1,3% вместо 2,4%.

Заметьте! В 2026 году ранее прогнозировался рост инвестиций на 3%. Теперь же ожидается спад на 0,5%. Среди причин, которые привели к таким результатам, Минэкономики России выделяет жесткую кредитно-денежную политику.

Прогноз в отношении промышленного производства изменился так:

в 2025 году он снизился до 1,5%, ранее ожидалось – 2,6%;

в 2026 году – уменьшился до 2,3%, ранее ожидали – 2,9%.

А вот курс российского рубля ожидается такой:

он станет крепче и достигнет 86,1 рубля за доллар вместо 94,3 в среднем за год;

а вот в 2026 году курс должен упасть до 92,2 рубля за доллар.

Важно! Профицит внешней торговли товарами в этом году ожидается – 106,9 миллиарда долларов. Ранее это значение должно было бы составить – 86,8 миллиарда долларов.

