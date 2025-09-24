Как изменилась ситуация в российской экономике?
Российские СМИ, отмечают, что несмотря на это, министерство, вероятно, поделилось с макропрогнозом с одним из изданий, пишет 24 Канал.
Обратите внимание! Впоследствии эта информация из публикации исчезла. В то же время ее до сих пор можно найти в Telegram.
Согласно полученным данным, прогноз роста российского ВВП изменился так:
- ВВП в 2025 году вырастет на 1%, вместо 2,5%;
- в 2026 году – на 1,3% вместо 2,4%.
Заметьте! В 2026 году ранее прогнозировался рост инвестиций на 3%. Теперь же ожидается спад на 0,5%. Среди причин, которые привели к таким результатам, Минэкономики России выделяет жесткую кредитно-денежную политику.
Прогноз в отношении промышленного производства изменился так:
- в 2025 году он снизился до 1,5%, ранее ожидалось – 2,6%;
- в 2026 году – уменьшился до 2,3%, ранее ожидали – 2,9%.
А вот курс российского рубля ожидается такой:
- он станет крепче и достигнет 86,1 рубля за доллар вместо 94,3 в среднем за год;
- а вот в 2026 году курс должен упасть до 92,2 рубля за доллар.
Важно! Профицит внешней торговли товарами в этом году ожидается – 106,9 миллиарда долларов. Ранее это значение должно было бы составить – 86,8 миллиарда долларов.
Индекс Мосбиржи падает. Такой ситуации не возникало с лета. Сейчас этот индекс составляет – 2 695,28 пункта. Причиной снижения является заявление Трампа о способности Украины отвоевать свои территории.
Российское правительство пытается бороться с бюджетным дефицитом. Для этого, в частности, осуществляются специальные проверки бизнеса, отмечает СВРУ.