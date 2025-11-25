У кого з росіян тепер вилучатиме активи російський уряд?

Раніше конфіскація активів відбувалася переважно у справах про корупційні та економічні злочини, повідомляє 24 Канал з посиланням на СЗРУ.

Однак, тепер перелік цих підстав розширився і туди увійшли такі:

інформація, що визначається як фейкова про російську армію;

дезертирство;

конфіденційні контакти з іноземними структурами;

участь в організаціях, які визначаються "небажаними" і так далі.

Конфіскація де-факто перетворюється на фіскальний інструмент, що дає змогу оперативно мобілізувати кошти громадян і бізнесу, компенсуючи брак доходів державної скарбниці,

– повідомляє розвідка.

Те, як збільшилась кількість конфіскацій, видно по статистиці:

у 2020 році конфіскації було призначено – 2,5 тисячі осіб;

а уже у 2024 році це значення зросло до 24 тисяч.

Зверніть увагу! Кремль усіма способами намагається покрити бюджетний дефіцит. Однак ці спроби безрезультатні. Адже, за підсумками 2025, дефіцит може сягнути – 5,7 трильйона рублів, повідомляє "The Moscow Times".

Як змінилась ситуація в російській економіці зараз?

Криза у деяких галузях Росії лише зростає. Йдеться, зокрема, про вугільну промисловість. Зараз в цій сфері Росії більш як 70% збиткових підприємств. А понад 20 виробництв взагалі закрилися. Проте російський уряд не визнає ці проблеми.

Доходи Росії від нафти та газу лише зменшуються. Очікується, що вони скоротяться на 35% за підсумками листопада 2025 року (якщо порівнювати з аналогічним періодом торік). На це впливають санкції, зокрема, обмеження проти "Лукойла" та "Роснєфті".

Нагадаємо! Санкції США проти "Лукойла" та "Роснєфті" почали діяти 21 листопада. Оголошено про ці обмеження було ще в кінці жовтня.