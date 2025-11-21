Чому в Білорусі погіршується ситуація?

Попри значні резерви, ліквідності недостатньо, повідомляє 24 Канал з посиланням на СЗРУ.

Станом на зараз, білоруські ресурси такі:

для оперативних зовнішніх платежів доступно лише 5,3 мільярда доларів;

приблизно 7 мільярдів доларів – це золото (через санкції його продають з дисконтом);

1,4 мільярда доларів – це спецзапозичення МВФ (тобто, вони недоступні для виплат).

Ситуація з боргами також не дуже позитивна:

Білорусі потрібно 17,7 мільярда білоруських рублів для погашення боргу;

та ще 6 мільярдів білоруських рублів для обслуговування зобов'язань.

Зверніть увагу! Відповідно до теперішнього курсу, 23,7 мільярда білоруських рублів це приблизно – 8 мільярдів доларів.

Офіційне визнання цього ризику пролунало від міністра фінансів Юрія Селиверстова: режим планує залучити додаткові ресурси від Росії для покриття дефіциту. Ця позиція відходить від нещодавніх заяв нацбанку про "самозабезпечення" і наміри використовувати внутрішні резерви, зокрема плановане скорочення запасів на 4,5 мільярда доларів,

– повідомляє українська розвідка.

Проте, потрібно розуміти, що і в Росії ресурси обмежені. Адже бюджетний дефіцит там зростає.

Важливо! Як повідомляє "The Moscow Times", дефіцит російського бюджету має сягнути 5,7 трильйона рублів до кінця року.

Яка ситуація в білоруській економіці зараз?