Что известно об уровне товарооборота между Республикой Беларусь и Россией в 2025?
Нужно понимать, что расширение российского направления происходит на фоне снижения уровня белорусского экспорта, сообщает 24 Канал со ссылкой на СВРУ.
Усиление зависимости от российского рынка можно увидеть через увеличение его доли в белорусском экспорте:
- в начале года она составляла – 65%;
- а уже летом этот показатель вырос до – 67%.
Интересно! Беларусь не дает точных данных, относительно экспорта в Россию. Предположительно, это связано с тем, что прирост взаимной торговли обеспечивается в первую очередь увеличением поставок с российской территории на белорусскую.
Можно заметить, что российский импорт пытается занимать "традиционные" сегменты производителей Беларуси:
- за 5 месяцев, импорт продовольствия из России увеличился на 21%;
- а уже за 8 месяцев 2025 года этот показатель достиг – 27%.
Как пример:
- поставки свинины выросли почти в 1,5 раза;
- а подсолнечного масла – в 2,5 раза.
Рекордные отгрузки через российские порты не демонстрируют новых возможностей логистики: они лишь фиксируют ограниченный доступ Беларуси к альтернативным маршрутам,
– отмечает разведка.
Усиление зависимости России от Беларуси довольно закономерно. Как показывает статистика, рост белорусского ВВП в течение 2021 – 2025 годов достиг 8%. Для понимания, этот показатель ожидался на уровне 20%, сообщает Служба внешней разведки.
Какая ситуация в Беларуси сейчас?
Беларусь не имеет достаточно ресурсов, чтобы погасить долги, там растет бюджетный дефицит. Именно поэтому, белорусские власти рассчитывают на помощь России. Однако нужно понимать, что Кремль также ограничен в ресурсах, поэтому весомого улучшения ожидать не стоит.
Ситуация в экономике Беларуси только ухудшается. Сейчас экономический уровень там соответствует показателям за 2010 год. В частности, ощутимо растет инфляция.