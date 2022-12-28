За словами головного економіста Tressis Gestion Даніеля Лакалле, глобальна економіка, цілком ймовірно, у наступні 10 років буде фіксувати повільніші темпи зростання.

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Світ вступає у нову економічну фазу

Економіки по всьому світу стикаються із низкою серйозних викликів – від повномасштабного вторгнення Росії в Україну до політики нульової терпимості у Китаї, які призвели до потужної інфляції та послаблення економічної активності.

Зокрема, у Міжнародному валютному фонді прогнозують, що темпи зростання світового ВВП сповільниться від 6% у 2021 році до 3,2% у 2022 році, а також – 2,7% у 2023 році.

У Фонді заявили, що це найслабший прогноз з 2001 року. Винятком були лише глобальної фінансової кризи та гострої фази пандемії коронавірусу, яка спалахнула у 2019 році. Щодо інфляції то експерти очікують такого розвитку ситуації:

Прогноз зріс з 4,7% у 2021 році до 8,8% у 2022 році;

у 2021 році до у 2022 році; У наступні 2023 та 2024 роках очікують, що інфляція сягне 6,5% та 4,1% відповідно;

роках очікують, що інфляція сягне відповідно; Усі ці показники вище цілей багатьох центробанків у світі стосовно інфляції.

До теми! У Європейському центральному банку заявили, що країни Єврозони зіткнулися із серйозними викликами. Перш за все загадали про потужну інфляцію, яка збіглася зі сповільнення темпів економічного зростання та економічної активності.

Водночас Китай запропонував економістам та учасникам ринку певну надію, коли влада країни заявила про скасування обмежень для приїжджих з 8 січня. Це символізує кінець для політики нульової терпимості у Піднебесній, яка діяла в країні протягом майже 3 років.

Даніель Лакалле додав, що загалом для ринку найбільшим позитивом у 2023 році стануть можливості для повного відновлення Китаю, який на сьогодні є другою економікою світу.

Однак економіст з Tressis Gestion додав, що навряд чи це допоможе світу повернутися до темпів економічного зростання, які фіксували протягом тривалого періоду до початку пандемії коронавірусу.

Він додав, що світова економіка входить у десятиліття дуже слабких темпів зростання. Зокрема, розвинені економіки будуть вважати позитивним результатом зростання на рівні 1% у річному розрахунку. Ба більше, додатковим викликом стане посилення інфляції.