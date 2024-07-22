Як рішення Джо Байдена вплинуло на долар США

Під час торгів у понеділок, 22 липня, долар трохи ослаб стосовно кошика з 6 інших валют, але різко обвалився проти японської єни. Річ у тому, що інвестори зосередили свою увагу на рішенні президента США Джозефа Байдена завершити свою передвиборчу кампанію.

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Тепер від демократів на посаду президента США балотується Камала Гарріс. Також на позиції валюти впливають очікування щодо наступних кроків з боку Федерального резерву і Банку Японії. Центробанки проведуть 30 та 31 липня відповідно, згідно з даними видання Reuters.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Як змінилися позиції долара 22 липня

Згідно з даними Reuters, Індекс долара США впав на 0,1% до 104,30. Водночас цей індикатор торгується на рівні 104,26, впавши на 0,13%, інформує Yahoo!Finance. Діапазон коливання становить 104,18 – 104,35.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців: