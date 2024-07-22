Процентные ставки в Китае снизили после обнародования отчета за второй квартал 2024 года. Кроме того, руководство страны провели пленум, который происходит примерно каждые пять лет.

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Китай пытается стимулировать свою экономику

Главный экономист по Китаю в Macquarie заявил, что снижение процентных ставок в Китае – это неожиданный шаг. Вероятнее всего, это решение приняли из-за резкого замедления темпов роста экономики во втором квартале. Согласно последнему отчету, фактические показатели оказались хуже, чем ожидали.

По словам эксперта, это также призыв к "достижению целевого показателя роста в этом году" до третьего пленума.

К тому же Китай на грани дефляции и сталкивается с затянувшимся кризисом на рынке недвижимости. Напомним, что темпы падения цен на недвижимость в Китае рекордни за последние 9 лет. Это одна из причин, почему экономика мира замедляется.

Среди экономических проблем также выделяют рост долга и слабые настроения среди потребителей и делового мира. Напряженность в секторе торговли также растет. Дело в том, что мировые лидеры становятся все более осторожными относительно сильных позиций Китая в экспорте.