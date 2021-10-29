Ефект "Гри в кальмара": ексклюзивна цифрова монета злетіла в ціні на 25 000%

Південнокорейський серіал "Гра в кальмара" став справжнім світовим феноменом і найуспішнішим проєктом платформи Netflix. Трилер надихнув на створення нової криптовалюти.

Серіал "Гра у кальмара" сколихнув ринок криптовалют завдяки токену SQUID. Це ексклюзивна монета проєкту Squid Game – криптовалютної платформи, яка була створена для ігор та заробітку.

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Цифрова монета SQUID стрімко зростає в ціні

У п'ятницю, 29 жовтня, криптовалюта SQUID подорожчала до 3,05 долара. Менше ніж за тиждень цифрова монета зросла в ціні майже на 25 000%. Ринкова капіталізація цифрової монети становить приблизно 240 мільйонів доларів, згідно з CoinMarketCap. На момент створення цього матеріалу ціна SQUID перетнула позначку в 4 долари.

Що відомо про південнокорейський серіал? "Гра у кальмара" – 9-серійний проєкт від компанії Netflix, прем'єра якого відбулася 17 вересня 2021 року. Серіал розповідає про групу з 465 людей, які погоджуються взяти участь у таємничій грі на виживання через проблеми з фінансами. Переможець отримає 45,6 мільярда вон (38,5 мільйона доларів). Серіал "Гра в кальмара" став культурним феноменом глобального рівня.

Криптовалюта SQUID, попередній продаж якої стартував 20 жовтня, була розпродана всього за 1 секунду, йдеться в офіційному документі проєкту. Ця монета приєдналася до переліку інших віртуальних валют-пародій, які різко дорожчали на фоні інформаційного буму. Зокрема, йдеться про токен Shiba inu, який на днях навіть злетів до рекордного рівня.

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