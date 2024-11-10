Як змінилася ціна золота, срібла та міді за тиждень

Тиждень, який завершився 8 листопада, золото завершило з ціною приблизно на рівні 2700 доларів за тройську унцію. Дорогоцінний метал протягом тижня як зростав, так і падав в ціні. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Trading Economics.

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За тиждень метал подешевшав на 1,88% до 2683,89 долара за унцію, за даними Markets Insider. Ба більше, у п'ятницю золото демонструвало від'ємну динаміку та було на шляху до найбільшого спаду за 5 місяців. Водночас у Bank of America прогнозують зростання ціни на золото до 3000 доларів за унцію до кінця 2025 року.

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Срібло натомість зупинилося на рівні 31,30 долара за унцію, за даними Markets Insider. Порівняно з попереднім тижнем метал подешевшав на 1,12 долара. За тиждень срібло просіло в ціні на 3,5%. Дорогоцінний метал наблизився до мінімуму за місяць (31,2 долара від 6 листопада), оскільки ринки оцінювали майбутній попит на тлі недостатнього стимулювання з боку Китаю та прогнозів про вищі ставки у США.

Ціна на мідь у п'ятницю впали до 4,30 долара за фунт (0,45 кілограма). Порівняно з торгами в попередню п'ятницю, вартість металу майже не змінилася, але демонстрував від'ємну динаміку. Метал просів в ціні, оскільки ринки реагували на перспективах попиту після того, як уряд Китаю утримався від нових прямих стимулів для своєї економіки.

Нагадаємо, що Китай є ключовим споживачем міді у світі. Тоді як вартість тонни міді на кінець тижня становила 9443,5, інформує портал LME. За тиждень цей показник впав на 216,59 долара.

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