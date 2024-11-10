Прогноз ціни на нафту

Експерти з різних фінансових компаній та банків переглянули свої прогнози у сторону зниження для цін на нафту на 2025 рік. До ключових факторів впливу відносять обсяги постачання нафти та ситуацію з попитом. Про це пише 24 Канал з посиланням на Argus.

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Фахівців непокоїть млявий попит на нафту, як і збільшення обсягів видобування сировини. Ці тренди одночасно існують на ринку. Топові компанії та банки уже оприлюднили свої очікування щодо ринку нафти на наступний рік:

У Bank of America очікують, що в 2025 році нафта Brent в середньому буде коштувати 75 доларів за барель, а сировина WTI – 71 долар за барель;

Експерти Goldman Sachs прогнозують, що ціна нафти Brent складе 77 доларів за барель, тоді американська сировина WTI буде коливатися на рівні 71 долара за барель;

У прогнозі Morgan Stanles вказали, що марка нафти Brent зупиниться на рівні 75 доларів за барель. Водночас очікують, що сировина WTI буде коштувати 70 доларів за барель;

Аналітики з Argus Consulting вважають, що наступного року сировина Brent буде торгуватися на рівні 82,39 долара за барель, а WTI – 78,63 долара за барель.

Нагадаємо, що в HSBC оновили прогноз для нафти на 2025 рік. Експерти очікують зниження цін у наступному році через ймовірний профіцит нафти. Йдеться про ціну на рівні 70 доларів за барель для нафти Brent та 67 доларів за барель для WTI.

Крім того, варто враховувати фактор Дональда Трампа, який переміг на президентських виборах у США. Політик пообіцяв розпочати масову розробку нафтових свердловин у країні. Водночас російський олігарх Олег Дерипаска заявив, що другий термін Трампа в Білому домі може спровокувати різкий обвал цін на нафту.