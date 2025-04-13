Як змінилася ціна золота та срібла за тиждень

Дорогоцінні метали завершили тиждень із суттєвим зростанням. Ба більше, один із металів зафіксував новий історичний рекорд на ринку.

Як змінилася ціна на золото та срібло за тиждень

За тиждень, який тривав з 7 по 11 квітня, ціна золота суттєво зросла. Ба більше, дорогоцінний метал зафіксував новий рекорд на ринку. Про це інформує 24 Канал. Загалом золото подорожчало на 6,6% за тиждень, за даними Markets Insider.

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Ф'ючерси на золото завершили тиждень зі зростанням на понад 8%, згідно з даними MarketWatch. Крім того, 11 квітня 2025 року ціна золота перетнула позначку в 3200 доларів за тройську унцію, встановивши історичний рекорд.

Срібло також істотно подорожчало за тиждень. Ціна металу зросла на понад 9%, за даними Markets Insider. Срібло завершило тиждень з ціною на рівні 32,28 долара за унцію. Срібло дорожчало через ослаблення долара США, побоювання щодо рецесії та зростання пропиту на альтернативні активи, інформує TradingEconomics.