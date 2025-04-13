Как изменилась цена на золото и серебро за неделю

За неделю, которая длилась с 7 по 11 апреля, цена золота существенно выросла. Более того, драгоценный металл зафиксировал новый рекорд на рынке. Об этом информирует 24 Канал. В целом золото подорожало на 6,6% за неделю, по данным Markets Insider.

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Фьючерсы на золото завершили неделю с ростом более чем на 8%, согласно данным MarketWatch. Кроме того, 11 апреля 2025 года цена золота пересекла отметку в 3200 долларов за тройскую унцию, установив исторический рекорд.

Серебро также существенно подорожало за неделю. Цена металла выросла более чем на 9%, по данным Markets Insider. Серебро завершило неделю с ценой на уровне 32,28 доллара за унцию. Серебро дорожало из-за ослабления доллара США, опасения относительно рецессии и роста пропитания на альтернативные активы, информирует TradingEconomics.