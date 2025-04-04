Долар США росте в ціні

У п'ятницю, 4 квітня, долар США змінив динаміку на ринку. Спершу валюта падала в ціні, але з часом перейшла до зростання. Проте долар все ще торгується біля мінімуму за 6 місяців, пише 24 Канал з посиланням на Trading Economics.

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Наразі інвестори оцінюють зростання торгової напруженості у світі. Зокрема, йдеться про рішення Китаю ввести мита на американські товари у відповідь на тарифи США.

Ринок все більше непокоїть занепокоєння з приводу економічних наслідків, як-от підвищення цін, уповільнення економічного зростання і загроза рецесії. Також виникають питання щодо того, яку монетарну політику буде провити Федеральна резервна система США (ФРС). Ще один фактор, який враховують, – це останні дані про ринок праці у США. Звіт за березень свідчить, що ситуація із зайнятістю краща, ніж очікували.

Що таке Індекс долар США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Скільки коштує долар США на сьогодні

Індекс долара США станом на 4 квітня торгується на рівні 102,34. Валюта зросла в ціні на 0,25%, інформує MarketWatch. Протягом дня індекс долара коливається в діапазоні від 101,54 до 102,66.

Нагадаємо, що днем раніше долар США обвалився до мінімального рівня за 6 місяців, а також зафіксував найбільший спад за день за понад 2 роки. Крім того, долар рекордно впав щодо євро за 9 років.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців: