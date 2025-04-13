Як змінилася ціна на золото та срібло за тиждень

За тиждень, який тривав з 7 по 11 квітня, ціна золота суттєво зросла. Ба більше, дорогоцінний метал зафіксував новий рекорд на ринку. Про це інформує 24 Канал. Загалом золото подорожчало на 6,6% за тиждень, за даними Markets Insider.

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Ф'ючерси на золото завершили тиждень зі зростанням на понад 8%, згідно з даними MarketWatch. Крім того, 11 квітня 2025 року ціна золота перетнула позначку в 3200 доларів за тройську унцію, встановивши історичний рекорд.

Срібло також істотно подорожчало за тиждень. Ціна металу зросла на понад 9%, за даними Markets Insider. Срібло завершило тиждень з ціною на рівні 32,28 долара за унцію. Срібло дорожчало через ослаблення долара США, побоювання щодо рецесії та зростання пропиту на альтернативні активи, інформує TradingEconomics.