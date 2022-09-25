Облігації для допомоги українським біженцям: банк Ради Європи відновив випуст цінних паперів

Банк Ради Європи відновив випуск облігації соціального впливу для допомоги біженцям з України. Це відбулось після того, як Банк Литви інвестував чи малу суму.

Банк РЄ відновив випуск облігацій

Банк розвитку Ради Європи 21 вересня відновив випуск своєї семирічної облігації соціального впливу (SIB) на суму в 1 мільярд євро після того, як Банк Литви інвестував 100 мільйонів євро.

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Голова правління Банку Литви Гедімінас Шимкус зазначив, Банк інвестував 100 мільйонів євро у SIB, а виручені кошти у більшій мірі підуть на допомогу українським біженцям у різних країнах.

З початком війни в Україні Банк Литви прагнув активно допомагати країні та її народу, тож ми перебуваємо у тісному контакті з Національним банком України. Ми повністю підтримуємо Україну. Наприкінці року ми також плануємо випустити срібну колекційну монету, кошти від якої також будуть спрямовані на потреби України,

– підкреслив очільник Центробанку Литви.

Що відомо про облігації соціального впливу Банк Ради Європи випустив облігації соціального впливу у квітні 2022 року, як:

- відповідь на кризу біженців, через військову агресію росії та війну на території України,

- щоб допомогти своїм державам-членам надати підтримку мільйонам людей, які шукають безпеки.

Грошова підтримка від банку Ради Європи