Банк РЄ відновив випуск облігацій
Банк розвитку Ради Європи 21 вересня відновив випуск своєї семирічної облігації соціального впливу (SIB) на суму в 1 мільярд євро після того, як Банк Литви інвестував 100 мільйонів євро.
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Голова правління Банку Литви Гедімінас Шимкус зазначив, Банк інвестував 100 мільйонів євро у SIB, а виручені кошти у більшій мірі підуть на допомогу українським біженцям у різних країнах.
З початком війни в Україні Банк Литви прагнув активно допомагати країні та її народу, тож ми перебуваємо у тісному контакті з Національним банком України. Ми повністю підтримуємо Україну. Наприкінці року ми також плануємо випустити срібну колекційну монету, кошти від якої також будуть спрямовані на потреби України,
– підкреслив очільник Центробанку Литви.
Що відомо про облігації соціального впливуБанк Ради Європи випустив облігації соціального впливу у квітні 2022 року, як:
- відповідь на кризу біженців, через військову агресію росії та війну на території України,
- щоб допомогти своїм державам-членам надати підтримку мільйонам людей, які шукають безпеки.
Грошова підтримка від банку Ради Європи
- Банк розвитку Ради Європи став першим багатостороннім банком розвитку, який надав гранти для термінової допомоги біженцям з України, а згодом кредити для забезпечення їхньої довгострокової інтеграції.
- Станом на зараз банк РЄ схвалив 6,4 мільйона євро у вигляді грантів та 1,3 мільярда євро у вигляді кредитів для задоволення довгострокових потреб біженців і приймаючих країн.