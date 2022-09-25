Банк РЄ відновив випуск облігацій

Банк розвитку Ради Європи 21 вересня відновив випуск своєї семирічної облігації соціального впливу (SIB) на суму в 1 мільярд євро після того, як Банк Литви інвестував 100 мільйонів євро.

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Голова правління Банку Литви Гедімінас Шимкус зазначив, Банк інвестував 100 мільйонів євро у SIB, а виручені кошти у більшій мірі підуть на допомогу українським біженцям у різних країнах.

З початком війни в Україні Банк Литви прагнув активно допомагати країні та її народу, тож ми перебуваємо у тісному контакті з Національним банком України. Ми повністю підтримуємо Україну. Наприкінці року ми також плануємо випустити срібну колекційну монету, кошти від якої також будуть спрямовані на потреби України,

– підкреслив очільник Центробанку Литви.

Що відомо про облігації соціального впливу Банк Ради Європи випустив облігації соціального впливу у квітні 2022 року, як:

- відповідь на кризу біженців, через військову агресію росії та війну на території України,

- щоб допомогти своїм державам-членам надати підтримку мільйонам людей, які шукають безпеки.

Грошова підтримка від банку Ради Європи