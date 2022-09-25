Банк СЕ возобновил выпуск облигаций
Банк развития Совета Европы 21 сентября возобновил выпуск своей семилетней облигации социального влияния (SIB) на сумму 1 миллиард евро после того, как Банк Литвы инвестировал 100 миллионов евро.
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Председатель правления Банка Литвы Гедиминас Шимкус отметил, что Банк инвестировал 100 миллионов евро в SIB, а вырученные средства в большей степени пойдут на помощь украинским беженцам в разных странах.
С началом войны в Украине Банк Литвы стремился активно помогать стране и ее народу, и мы находимся в тесном контакте с Национальным банком Украины. Мы полностью поддерживаем Украину. В конце года мы также планируем выпустить серебряную коллекционную монету, средства от которой также будут направлены на нужды Украины.
– подчеркнул глава Центробанка Литвы.
Что известно об облигациях социального влиянияБанк Совета Европы выпустил облигации социального влияния в апреле 2022 года, как:
- ответ на кризис беженцев, из-за военной агрессии россии и войны на территории Украины,
- чтобы помочь своим государствам-членам оказать поддержку миллионам людей, ищущих безопасность.
Денежная поддержка от банка Совета Европы
- Банк развития Совета Европы стал первым многосторонним банком развития, предоставившим гранты для срочной помощи беженцам из Украины, а впоследствии кредиты для обеспечения их долгосрочной интеграции.
- На сегодняшний день банк СЕ одобрил 6,4 миллиона евро в виде грантов и 1,3 миллиарда евро в виде кредитов для удовлетворения долгосрочных потребностей беженцев и принимающих стран.