Трамп може спровокувати вкрай рідкісну динаміку євро та долара

Перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США вдарила по позиціях євро. Річ у тому, що друге президентство політика, найімовірніше, буде викликом для Європи.

Як Трамп може змінити ситуацію на валютному ринку

Напередодні виборів у США деякі експерти заявляли, що на валютному ринку пара євро – долар може досягнути паритету, якщо перемогу здобуде Дональд Трамп. Про це інформує 24 Канал з посилання на Bloomberg.

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Паритет євро – долара означає, що вартість валют буде на одному рівні. Річ у тому, що в Європі остерігаються, що Трамп може запровадити тарифи на їхні товари. Нагадаємо, що минулого разу таку ситуацію на ринку зафіксували у липні 2022 року. Тоді на динаміку валют вплинув звіт про інфляцію у США. До цього паритет валют на ринку був у 2002 році.

До теми! Трейдери в Європі готувалися до виборів у США, роблячи ставку проти євро. Вони хеджували ризики завдяки швейцарському франку та німецьким облігаціям.

У середу, 6 листопада, курс євро до долара впав на 2,1%. Це найбільший спад з 2016 року. Нагадаємо, що того ж року Дональд Трамп вперше став президентом США.

На момент створення цього матеріалу, один євро торгується на рівні 1,07 долара, згідно з даними Google Фінанси. Натомість курс долара зупинився на рівні 0,93 євро.