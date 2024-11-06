Как Трамп может изменить ситуацию на валютном рынке

Накануне выборов в США некоторые эксперты заявляли, что на валютном рынке пара евро – доллар может достичь паритета, если победу одержит Дональд Трамп. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Паритет евро – доллара означает, что стоимость валют будет на одном уровне. Дело в том, что в Европе опасаются, что Трамп может ввести тарифы на их товары. Напомним, что в прошлый раз такую ситуацию на рынке зафиксировали в июле 2022 года. Тогда на динамику валют повлиял отчет об инфляции в США. До этого паритет валют на рынке был в 2002 году.

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В среду, 6 ноября, курс евро к доллару упал на 2,1%. Это самый большой спад с 2016 года. Напомним, что в том же году Дональд Трамп впервые стал президентом США.

На момент создания этого материала, один евро торгуется на уровне 1,07 доллара, согласно данным Google Финансы. Зато курс доллара остановился на уровне 0,93 евро.