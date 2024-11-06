Акції яких російських компаній зросли

Російський ринок акцій продемонстрував різке зростання під час торгів у відповідь на перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США, передає 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Індекс Мосбіржі на 10:46 за київським часом зріс на 4,1%, що стало рекордом за більш ніж рік. Відтак:

Акції "Сбербанку" подорожчали на 3,4%;

"Газпрому" – на 5,1%;

"Новатека" – на 4,2%;

Понад 2% додали в ціні акції ВТБ, НЛМК, "Сургутнафтогазу", "Лукойлу", "Транснєфті" та "Совкомфлоту";

Котирування "Аерофлоту" зросли на 5,5%.

Цікаво! На фоні новин про перемогу Трампа на ринку криптовалют спостерігається висока волатильність. Зокрема, ціна біткойна вже перевищила 75 тисяч доларів. Раніше у Bernstein прогнозували, що у разі перемоги Трампу біткойн може подорожчати до 80 – 90 тисяч доларів.