13 липня 2022 року курс євро щодо американського долара впав на міжнародного ринку Форекс до позначки на рівні 0,9999 долара або на 0,37%. Такі дані зафіксували станом на 15:45 за київським часом під час торгів.

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Євро впав нижче долара вперше за 20 років

Востаннє така динаміка на валютному ринку була на початку грудня 2002 року. Цього разу євро знецінився після оприлюднення останнього звіту щодо інфляції у США. Зростання цін в Америці встановило новий рекорд за більше ніж 40 років. У червні Індекс споживчих цін зріс до 9,1%.

Цікаво, що всього днем раніше валютна пара євро – долар вийшла на рівень один до одного. Загалом з моменту впровадження євро на ринок у 1999 році, ця валюта опускалася нижче паритету до долара США на недовгий проміжок часу. Раніше таку динаміку фіксували у діапазоні 1999 – 2002 роками.

Зокрема, у жовтні 2000 року вартість євро досягнув рекордно низького рівня – 0,82 долара. На момент створення цього матеріалу, пара євро – долар США зупинилася на рівні 1,0080 – 1,0082 відповідно, згідно з даними Forex.

До теми! Згідно з даними НБУ, станом на 13 липня курс євро зупинився 29,37 гривні за євро. Натомість вартість долара США з 24 лютого 2022 року залишається на рівні 29,25 гривні за долар США.

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