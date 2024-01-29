Колишній президент США Дональд Трамп минулого тижня програв суд на десятки мільйонів доларів, але цього тижня мають оголосити вирок по ще одній справі, де він є фігурантом. Це загрожує Трампу серйозними фінансовими проблемами.

Дональд Трамп може витратити майже усю готівку, яка в нього є, аби врегулювати два судових позови.

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Дональд Трамп може втратити 15% свого капіталу

По-перше, суд присяжних у Нью-Йорку зобов'язав експрезидента виплатити 83,3 мільйона доларів у справі за наклеп на письменницю Джин Керол. По-друге, цього тижня суд буде розглядати справу про шахрайство, де Трампа можуть оштрафувати на 370 мільйонів доларів

Загальна сума для покриття обох судових позовів може сягнути вище 453 мільйонів доларів. Тоді як видання Bloomberg оцінює грошові активи Дональда Трампа у 600 мільйонів доларів. Безпосередньо політик та бізнесмен заявляв, що в нього більше ніж 400 мільйонів доларів у готівці.

Варто зауважити, що загальні статки Трампа оцінюють у. Крім готівки йдеться про об'єкти нерухомості, декілька полів для гольфу та клуб Мар-а-Лаго у Палм-Біч, штат Флорида. Тоді як, за даними Forbes , його статки становлять 2,6 мільярда доларів. Його фінансовий максимум з 2014 році – 4,5 мільярда доларів.

Якщо ситуація буде розвиватися за найгіршим сценарієм для Дональда Трампа, то він може втратити через судові позови 15% від свого капіталу. Проте він заперечує усі звинувачення.

Зокрема, Трамп планує оскаржувати як вердикт суду у справі письменниці Джин Керол. Політик має на меті аналогічно діяти у справі про шахрайство, якщо суддя призначить великий штраф. Проте йому, найімовірніше, доведеться відкласти кошти на окремий рахунок на період розгляду апеляцій у суді.