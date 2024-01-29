Дональд Трамп может потратить почти все наличные деньги, которые у него есть, чтобы урегулировать два судебных иска.

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Дональд Трамп может потерять 15% своего капитала

Во-первых, суд присяжных в Нью-Йорке обязал экс-президента выплатить 83,3 миллиона долларов по делу за клевету на писательницу Джин Кэрол. Во-вторых, на этой неделе суд будет рассматривать дело о мошенничестве, где Трампа могут оштрафовать на 370 миллионов долларов

Общая сумма для покрытия обоих судебных исков может составить выше 453 миллионов долларов. В то время как издание Bloomberg оценивает денежные активы Дональда Трампа в 600 миллионов долларов. Непосредственно политик и бизнесмен заявлял, что у него более 400 миллионов долларов наличными.

Стоит заметить что общее состояние Трампа оценивают в 3,1 миллиарда долларов. Помимо наличных денег речь идет об объектах недвижимости несколько полей для гольфа и клуб Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида. В то время как, по данным Forbes, его состояние составляет 2,6 миллиарда долларов. Его финансовый максимум с 2014 года составляет 4,5 миллиарда долларов.

Если ситуация будет развиваться по худшему сценарию для Дональда Трампа, то он может потерять из-за судебных исков 15% от собственного капитала. Однако он отрицает все обвинения.

В частности, Трамп планирует обжаловать вердикт суда по делу писательницы Джин Кэррол. Политик имеет целью аналогично действовать по делу о мошенничестве, если судья назначит большой штраф. Однако ему, скорее всего, придется отложить средства на отдельный счет на период рассмотрения апелляций в суде.