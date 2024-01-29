Дональд Трамп може витратити майже усю готівку, яка в нього є, аби врегулювати два судових позови.
Варте уваги Інвестиції з розумом та мінімальним ризиком: чому варто звернути увагу на "нобелівські портфелі"
Дональд Трамп може втратити 15% свого капіталу
По-перше, суд присяжних у Нью-Йорку зобов'язав експрезидента виплатити 83,3 мільйона доларів у справі за наклеп на письменницю Джин Керол. По-друге, цього тижня суд буде розглядати справу про шахрайство, де Трампа можуть оштрафувати на 370 мільйонів доларів
Загальна сума для покриття обох судових позовів може сягнути вище 453 мільйонів доларів. Тоді як видання Bloomberg оцінює грошові активи Дональда Трампа у 600 мільйонів доларів. Безпосередньо політик та бізнесмен заявляв, що в нього більше ніж 400 мільйонів доларів у готівці.
Якщо ситуація буде розвиватися за найгіршим сценарієм для Дональда Трампа, то він може втратити через судові позови 15% від свого капіталу. Проте він заперечує усі звинувачення.
Зокрема, Трамп планує оскаржувати як вердикт суду у справі письменниці Джин Керол. Політик має на меті аналогічно діяти у справі про шахрайство, якщо суддя призначить великий штраф. Проте йому, найімовірніше, доведеться відкласти кошти на окремий рахунок на період розгляду апеляцій у суді.