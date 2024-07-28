Дональд Трамп розкрив свої плани щодо криптовалют

Дональд Трамп у суботу, 28 липня, виступив на біткойн-конференції у Нешвіллі. Зокрема, він заявив, що у разі повернення у Білий дім планує зробити так, аби федеральний уряд ніколи не продавав свої біткойн-активи.

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За його словами, американська влада надто довго порушувала основне правило, яке знає кожен прихильник головної криптовалюти у світі: ніколи не продавай свої біткойни. Крім того, Трамп додав, що він має план, який дозволить США стати криптостолицею планети та біткойн-наддержавною.

Нагадаємо, що ще у 2021 році Трамп говорив, що біткойн – це "афера проти долара США". Також він наголошував, що незадоволений тим, що цифрова монета конкурує з американською валютою. Проте з початку передвиборчої кампанії Дональд Трамп робить прямо протилежні заяви.

Організатори конференції Bitcoin 2024 заявили, що вели переговори про те, щоб віцепрезидентка США Камала Гарріс також виступила на конференції, але в підсумку вона відмовилася.