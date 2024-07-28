Дональд Трамп раскрыл свои планы относительно криптовалют

Дональд Трамп в субботу, 28 июля, выступил на биткоин-конференции в Нэшвилле. В частности, он заявил, что в случае возвращения в Белый дом планирует сделать так, чтобы федеральное правительство никогда не продавало свои биткоин-активы.

Стоит внимания Курс, промышленность и спрос: что влияет на цену нефти

По его словам, американская власть слишком долго нарушала основное правило, которое знает каждый сторонник главной криптовалюты в мире: никогда не продавай свои биткоины. Кроме того, Трамп добавил, что он имеет план, который позволит США стать криптостолицей планеты и биткоин-сверхдержавой.

Напомним, что еще в 2021 году Трамп говорил, что биткоин – это "афера против доллара США". Также он отмечал, что недоволен тем, что цифровая монета конкурирует с американской валютой. Однако с начала предвыборной кампании Дональд Трамп делает прямо противоположные заявления.

Организаторы конференции Bitcoin 2024 заявили, что вели переговоры о том, чтобы вице-президент США Камала Харрис также выступила на конференции, но в итоге она отказалась.