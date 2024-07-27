Чому росте ціна на нафту

У розмові з 24 Каналом, Олег Гетман розповів, що на ціну нафти впливає кілька світових факторів.

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Олег Гетман Координатор експертних груп Економічної експертної платформи, асоційований експерт CASE Україна В першу чергу це споживання великих країн. Якщо країни бурхливо зростають, якщо в них спостерігається зростання економіки, наприклад у США, Китаї, Індії, відповідно вони більше споживають різних енергоресурсів, зокрема нафти, і похідних від неї. Тож збільшується попит і зростає ціна.

Проте з іншого боку є виробники. Якщо вони збільшують видобуток та продаж, то ціна не зростає, а стає на місці.

Якщо виробники хочуть додатково створити дефіцит, наприклад об'єднані в картель ОПЕК, вони домовляються про скорочення видобутку. Відповідно так вони можуть тимчасово збільшити ціни на газ.

Проти цього картелю, який володіє близько 50% видобутку нафти в світі, грають інші незалежні гравці, такі як США, Канада тощо. Вони намагаються скористатися тим, що ОПЕК знижує видобуток і нарощують свій видобуток, аби погасити дефіцит та захопити додаткові ринки,

– додав Гетман.

Нагадаємо! Найбільше ціни на нафту впливають на вартість пального в усьому світі.