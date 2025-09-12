Ці долари не дійсні: перевірте заощадження
- Усі доларові банкноти Федерального резерву США, випущені з 1914 року, є дійсними платіжними засобами.
- Фінустанови можуть не приймати значно зношені банкноти.
Згідно з офіційною політикою американського уряду, всі банкноти Федерального резерву, які наявні зараз, є дійсним платіжним засобом. Тобто, вони можуть вільно використовуватись для розрахунків.
Які долари можуть використовуватись для розрахунків?
Зараз всі купюри, які випустив Центробанк США з 1914 року є дійсними, повідомляє 24 Канал з посиланням на US Currency Education Program.
Зверніть увагу! Це означає, що і в Україні ці купюри не можуть бути недійсними. Зокрема, про якісь обмеження немає чинних законів чи постанов.
Водночас потрібно зазначити, що фінустанови мають право не приймати деякі банкноти. Йдеться про:
- значно зношені чи пошкодженні купюри;
- фальшиві банкноти.
Важливо! У червні 2023 року НБУ скасував визначення "незначно зношені банкноти іноземних валют". Саме тому такі купюри мають вільно прийматися у баках та обмінниках.
Які банкноти виводяться з обігу?
ЄС виводить з обігу банкноту 500 євро. Зокрема, її немає в другій серії єврових купюр. Цю банкноту вирішили виводити з обігу через велику кількість підробок. Проте, зауважимо, що вона досі є дійсним платіжним засобом.
НБУ також виводить деякі гривні та копійки з обігу. Це робиться для того, аби покращувалась якість банкнот, у тому числі їх захист.
Цікаво! Раніше ми розповідали, що нова купюра номіналом 100 доларів відчутно відрізняється від старої. Зокрема, на цій банкноті з'явились додаткові елементи захисту.