Згідно з офіційною політикою американського уряду, всі банкноти Федерального резерву, які наявні зараз, є дійсним платіжним засобом. Тобто, вони можуть вільно використовуватись для розрахунків.

Які долари можуть використовуватись для розрахунків?

Зараз всі купюри, які випустив Центробанк США з 1914 року є дійсними, повідомляє 24 Канал з посиланням на US Currency Education Program.

Зверніть увагу! Це означає, що і в Україні ці купюри не можуть бути недійсними. Зокрема, про якісь обмеження немає чинних законів чи постанов.

Водночас потрібно зазначити, що фінустанови мають право не приймати деякі банкноти. Йдеться про:

значно зношені чи пошкодженні купюри;

фальшиві банкноти.

Важливо! У червні 2023 року НБУ скасував визначення "незначно зношені банкноти іноземних валют". Саме тому такі купюри мають вільно прийматися у баках та обмінниках.

Які банкноти виводяться з обігу?

ЄС виводить з обігу банкноту 500 євро. Зокрема, її немає в другій серії єврових купюр. Цю банкноту вирішили виводити з обігу через велику кількість підробок. Проте, зауважимо, що вона досі є дійсним платіжним засобом.

НБУ також виводить деякі гривні та копійки з обігу. Це робиться для того, аби покращувалась якість банкнот, у тому числі їх захист.

