Согласно официальной политике американского правительства, все банкноты Федерального резерва, которые имеются сейчас, являются действительным платежным средством. То есть, они могут свободно использоваться для расчетов.

Какие доллары могут использоваться для расчетов?

Сейчас все купюры, которые выпустил Центробанк США с 1914 года являются действительными, сообщает 24 Канал со ссылкой на US Currency Education Program.

Обратите внимание! Это означает, что и в Украине эти купюры не могут быть недействительными. В частности, о каких-то ограничениях нет действующих законов или постановлений.

В то же время нужно отметить, что финучреждения имеют право не принимать некоторые банкноты. Речь идет о:

значительно изношенных или поврежденных купюрах;

фальшивых банкнотах.

Важно! В июне 2023 года НБУ отменил определение "незначительно изношенные банкноты иностранных валют". Именно поэтому такие купюры должны свободно приниматься в баках и обменниках.

Какие банкноты выводятся из обращения?

ЕС выводит из обращения банкноту 500 евро. В частности, ее нет во второй серии евровых купюр. Эту банкноту решили выводить из обращения из-за большого количества подделок. Однако, заметим, что она до сих пор является действительным платежным средством.

НБУ также выводит некоторые гривны и копейки из обращения. Это делается для того, чтобы улучшалось качество банкнот, в том числе их защита.

Интересно! Ранее мы рассказывали, что новая купюра номиналом 100 долларов ощутимо отличается от старой. В частности, на этой банкноте появились дополнительные элементы защиты.