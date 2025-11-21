Чи була колись купюра 1000 доларів?
У минулому столітті з обігу було виведено деякі доларові банкноти, повідомляє 24 Канал з посиланням на U.S.Currency.
Зверніть увагу! Їх вирішили прибрати через відсутність необхідності в них. Окрім 1000 доларів були також виведені банкноти: 500, 5 000 і 10 000 доларів
Що відомо про банкноту 1000 доларів:
- банкноту 1000 доларів друкували з 1861 по 1945 роки;
- з 1969 року було ухвалено кінцеве рішення про виведення цієї банкноти з обігу і, відповідно, передачу таких купюр до Міністерства фінансів для знищення.
Станом на зараз, банкнота 1000 доларів є колекційним зразком. Деякі колекціонери готові придбати її за значні кошти.
Ці банкноти є законним платіжним засобом і можуть бути знайдені в обігу сьогодні; проте більшість банкнот, що досі перебувають в обігу, ймовірно, перебувають у руках приватних нумізматичних дилерів та колекціонерів,
– наголошує Бюро гравіювання та друку.
Що ще важливо знати про долари зараз?
Як повідомляє National Museum of American History, найбільша доларова банкнота, яка існувала колись – 100 00 доларів. Ця купюра була створена не для готівкового обігу. Річ у тім, що її використовували виключно для внутрішніх розрахунків між банками ФРС.
У 2013 році була випущена банкнота номіналом 100 доларів. Ця купюра відчутно відрізняється від старого зразка. Зокрема, на ній є нові елементи захисту, такі як голографічна 3D-стрічка. Варто відзначити і дещо змінений дизайн цієї купюри, а також колір. Цю банкноту недарма називають синьою.