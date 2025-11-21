Чи була колись купюра 1000 доларів?

У минулому столітті з обігу було виведено деякі доларові банкноти, повідомляє 24 Канал з посиланням на U.S.Currency.

Читайте також Ситуація лише погіршується: російські компанії не мають змоги гасити кредити

Зверніть увагу! Їх вирішили прибрати через відсутність необхідності в них. Окрім 1000 доларів були також виведені банкноти: 500, 5 000 і 10 000 доларів

Що відомо про банкноту 1000 доларів:

банкноту 1000 доларів друкували з 1861 по 1945 роки;

з 1969 року було ухвалено кінцеве рішення про виведення цієї банкноти з обігу і, відповідно, передачу таких купюр до Міністерства фінансів для знищення.

Станом на зараз, банкнота 1000 доларів є колекційним зразком. Деякі колекціонери готові придбати її за значні кошти.

Ці банкноти є законним платіжним засобом і можуть бути знайдені в обігу сьогодні; проте більшість банкнот, що досі перебувають в обігу, ймовірно, перебувають у руках приватних нумізматичних дилерів та колекціонерів,

– наголошує Бюро гравіювання та друку.

Що ще важливо знати про долари зараз?