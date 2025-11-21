Была ли когда-то купюра 1000 долларов?
В прошлом веке из обращения были выведены некоторые долларовые банкноты, сообщает 24 Канал со ссылкой на U.S.Currency.
Читайте также Ситуация только ухудшается: российские компании не имеют возможности гасить кредиты
Обратите внимание! Их решили убрать из-за отсутствия необходимости в них. Кроме 1000 долларов были также выведены банкноты: 500, 5 000 и 10 000 долларов
Что известно о банкноте 1000 долларов:
- банкноту 1000 долларов печатали с 1861 по 1945 годы;
- с 1969 года было принято окончательное решение о выводе этой банкноты из обращения и, соответственно, передаче таких купюр в Министерство финансов для уничтожения.
По состоянию на сейчас, банкнота 1000 долларов является коллекционным образцом. Некоторые коллекционеры готовы приобрести ее за значительные средства.
Эти банкноты являются законным платежным средством и могут быть найдены в обращении сегодня; однако большинство банкнот, что до сих пор находятся в обращении, вероятно, находятся в руках частных нумизматических дилеров и коллекционеров,
– отмечает Бюро гравировки и печати.
Что еще важно знать о долларах сейчас?
Как сообщает National Museum of American History, самая большая долларовая банкнота, которая существовала когда-то – 100 00 долларов. Эта купюра была создана не для наличного обращения. Дело в том, что ее использовали исключительно для внутренних расчетов между банками ФРС.
В 2013 году была выпущена банкнота номиналом 100 долларов. Эта купюра ощутимо отличается от старого образца. В частности, на ней есть новые элементы защиты, такие как голографическая 3D-лента. Стоит отметить и несколько измененный дизайн этой купюры, а также цвет. Эту банкноту недаром называют синей.