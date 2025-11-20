Чому російські компанії не мають можливості закрити кредити?
Зараз обсяг простроченої заборгованості юридичних осіб сягнув – 37 мільярдів доларів. Це максимальний рівень за останні кілька років, повідомляє 24 Канал з посиланням на СЗРУ.
Читайте також Його ціна летить вгору: чим гірше, тим більше дорожчає цей метал
Яка ситуація у цьому секторі:
- загальний портфель кредитів бізнесу більш як 984 мільярдів доларів, це на 10% більше ніж у 2024;
- станом на жовтень, борги за кредитами мали 714 тисяч компаній, у 171 тисячі – вони прострочені.
Така ситуація стала наслідком рекордного зростання боргового навантаження. Станом на зараз, на обслуговування кредитів витрачається приблизно 36% прибутку (це історичний максимум).
Значна частина позик не спрямовується на інвестиції чи розвиток – бізнес дедалі частіше бере кредити, щоб перекривати старі зобов'язання та зберігати мінімальний рівень ліквідності. Така модель означає фактичне затягування фінансового зашморгу,
– наголошує розвідка.
Ризики по регіонах Росії, розподілені нерівномірно. Найвищий приріст боргів у:
- Північно-Кавказькому округу – там їхня кількість збільшилась на 29%;
- Південному – на 21%;
- Уральському – на 13%.
Цікаво! Найбільше прострочень у Південному та Приволзькому округах, а також на території Сибіру.
У яких секторах Росії найбільші боргові зобов'язання?
56% від усіх зобов'язань, зосереджуються в таких секторах:
- оборонна галузь;
- фінансовий сектор;
- сектор науково-технічних послуг.
З огляду на динаміку, базовим сценарієм для економіки Росії стає подальше зростання кількості корпоративних дефолтів. Це створить додатковий тиск на регіональні бюджети, прискорить збитковість проблемних банків і прискорить широку хвилю банкрутств,
– зазначає розвідка.
Важливо знати! Центр протидії дезінформації раніше повідомляв, що Центробанк Росії фіксує відтік коштів з банків. Зокрема, від бізнесу.
Що ще впливає на економіку Росії зараз?
Росія прагне і далі фінансувати війну. Для цього Москва готується до введення нового податку на імпортну техніку.
З початку 2026 року Росія підвищить ПДВ. Цей податок стане 22%. Після цього підвищення, ПДВ Росії стане одним з найбільших.