Що значить зірка на купюрі?

Зірка ставиться на банкноті, яка була замінена. Це позначення дозоляє уникнути дублювання, повідомляє 24 Канал.

Чому купюра замінюється:

при друку банкнот, інколи виникає брак;

браковані банкноти обов'язково вилучають, утилізовують і фіксують це;

замість бракованої банкноти, друкується купюра із тим самим серійним номером і зірочкою, аби не виникало дублів.

Важливо зазначити, що банкнота із зірочкою не має особливої цінності. Вона коштує так само, як і звичайна.

Зверніть увагу! Більше отримати за банкноту із зірочкою можна лише, якщо нею зацікавиться колекціонер.

Що ще важливо знати про долари зараз?