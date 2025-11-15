Що значить зірка на купюрі?
Зірка ставиться на банкноті, яка була замінена. Це позначення дозоляє уникнути дублювання, повідомляє 24 Канал.
Чому купюра замінюється:
- при друку банкнот, інколи виникає брак;
- браковані банкноти обов'язково вилучають, утилізовують і фіксують це;
- замість бракованої банкноти, друкується купюра із тим самим серійним номером і зірочкою, аби не виникало дублів.
Важливо зазначити, що банкнота із зірочкою не має особливої цінності. Вона коштує так само, як і звичайна.
Зверніть увагу! Більше отримати за банкноту із зірочкою можна лише, якщо нею зацікавиться колекціонер.
Що ще важливо знати про долари зараз?
Зараз найбільший номінал американської валюти – 100 доларів. Ще у минулому столітті ситуація була зовсім інша. Як зазначає U.S.Currency, з обігу вивели купюри 500, 1000, 5 000 та 10 000 доларів.
Водночас найбільшою банкнотою, яка існувала, мала номінал – 100 000 доларів. За даними National Museum of American History, вона ніколи не перебувала в готівковому обігу. Річ у тім, що ця купюра застосовувалась виключно для внутрішніх розрахунків між банками ФРС.