Скільки можна отримати, якщо здати долари 2006 року
- Долари 2006 року мають таку ж цінність, як і інші.
- Всі банкноти, справжність яких підтверджена лічильниками, повинні прийматися до обміну.
Зараз чинними вважаються усі долари, випущені після 1914 року. Себто банкноти з 2006 мають вільно прийматись та обмінюватись.
Чи можна виручити більше за долари 2006 року?
Долари 2006 року випуску мають таку ж цінність, як і інші. Заплатити більше можуть лише колекціонери, якщо ваша банкнота має якусь особливість, повідомляє 24 Канал.
Як наголошує НБУ, при обміні вагому роль грає стан банкноти. Тобто, ступінь пошкодженості.
Зверніть увагу! НБУ скасував поняття "незначно зношена" банкнота ще у 2023 році.
Всі банкноти іноземної валюти, справжність яких підтверджена з використанням лічильників та детекторів, повинні прийматися до обміну. Це виключає вплив "людського фактора" на визначення ступеня зношеності банкноти,
– наголосив регулятор.
Купюри, які мають ознаки незначного пошкодження, підлягають вільному обміну. Дещо інша ситуація з купюрами, що вважаються значно зношеними. Адже такі банкноти передаються на інкасо, тобто:
- ви передаєте таку купюру в банк;
- а уже банк передає її іноземному банку-кореспонденту для обміну, як пояснює Нацбанк.
Важливо! Інкасо відбувається за тарифами фінустанови.
Що ще важливо знати про долари зараз?
Нова банкнота номіналом 100 доларів увійшла в обіг ще у 2013 році. Її дизайн відчутно відрізняється від старого зразка. Зокрема, кольором. Оновлена купюра синя, до того ж вона має нові елементи захисту. Наприклад, рухому 3D стрічку.
Зараз найбільший номінал доларової купюри – 100. Проте ще у минулому столітті існували 500, 1000, 5 000 і 10 000 доларів. Їх вивели з обігу через відсутність потреби. Також раніше була випущена банкнота – 100 000 доларів. Але ця купюра не перебувала в готівковому обігу, її використовували виключно для розрахунків між банками ФРС.