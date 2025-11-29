Сколько можно получить, если сдать доллары 2006 года
- Доллары 2006 года имеют такую же ценность, как и другие.
- Все банкноты, подлинность которых подтверждена счетчиками, должны приниматься к обмену.
Сейчас действующими считаются все доллары, выпущенные после 1914 года. То есть банкноты с 2006 должны свободно приниматься и обмениваться.
Можно ли выручить больше за доллары 2006 года?
Доллары 2006 года выпуска имеют такую же ценность, как и другие. Заплатить больше могут только коллекционеры, если ваша банкнота имеет какую-то особенность, сообщает 24 Канал.
Как отмечает НБУ, при обмене важную роль играет состояние банкноты. То есть, степень поврежденности.
Обратите внимание! НБУ отменил понятие "незначительно изношенная" банкнота еще в 2023 году.
Все банкноты иностранной валюты, подлинность которых подтверждена с использованием счетчиков и детекторов, должны приниматься к обмену. Это исключает влияние "человеческого фактора" на определение степени изношенности банкноты,
– подчеркнул регулятор.
Купюры, которые имеют признаки незначительного повреждения, подлежат свободному обмену. Несколько иная ситуация с купюрами, считающимися значительно изношенными. Ведь такие банкноты передаются на инкассо, то есть:
- вы передаете такую купюру в банк;
- а уже банк передает ее иностранному банку-корреспонденту для обмена, как объясняет Нацбанк.
Важно! Инкассо происходит по тарифам финучреждения.
Что еще важно знать о долларах сейчас?
Новая банкнота номиналом 100 долларов вошла в обращение еще в 2013 году. Ее дизайн ощутимо отличается от старого образца. В частности, цветом. Обновленная купюра синяя, к тому же она имеет новые элементы защиты. Например, подвижную 3D ленту.
Сейчас самый большой номинал долларовой купюры – 100. Однако еще в прошлом веке существовали 500, 1000, 5 000 и 10 000 долларов. Их вывели из обращения из-за отсутствия потребности. Также ранее была выпущена банкнота – 100 000 долларов. Но эта купюра не находилась в наличном обращении, ее использовали исключительно для расчетов между банками ФРС.