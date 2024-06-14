Чому долар США продовжує зростати в ціні

Долар істотно подорожчав на ринку завдяки заявам центрального банку США. Водночас валюта трохи відійшла від максимуму, який зафіксували на початку тижня.

Як змінилися позиції долара за 13 червня

У четвер, 13 червня, Індекс долара США торгується на рівні 105,24. Цей індикатор демонструє позитивну динаміку та зміцнив свої позиції на ринку на 0,57%, згідно з даними Yahoo!Finance. Діапазон коливання становить 104,64 – 105,28.

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Нагадаємо, що під час торгів у вівторок долар зріс до чотиритижневого максимуму 105,46. Проте після публікації даних про споживчу інфляцію у середу індекс впав на 1%, згідно з даними CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35;

цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 99,58, повідомляє видання CNBC.

Від яких факторів залежить динаміка долара

У четвер американський долар суттєво зріс навіть попри досить м'який звіт щодо індексу цін виробників в США за травень, після того, як Федеральна резервна система США вийшла із "яструбиними" заявами по завершенню засідання в середу.

Очікування трейдерів щодо потенційної зміни монетарної політики центральним банком США у вересні ослабли, оскільки останній звіт про ринок праці за травень показав більше зростання робочих місць, ніж очікувалось, а заробітні плати також зросли більше, ніж прогнозували аналітики.

Зростанню вартості долара також сприяли заяви чиновників Федерального резерву, що цього року можуть погодити лише одне зниження процентної ставки. Цілком ймовірно, центробанк почне змінювати монетарну політику в грудні.