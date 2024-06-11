У вівторок, 11 червня, Індекс долара США торгується на рівні 105,22. Цей індикатор наразі демонструє позитивну динаміку, згідно з даними Yahoo!Finance. Діапазон коливання становить 105,10 – 105,46.

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Під час сьогоднішніх торгів долар також подорожчав до пікового рівня з 14 травня, згідно з даними CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.