Найкращий результат з квітня: як змінилися позиція долара США за тиждень

Минулий тиждень американський долар завершив із певним зростанням. На ринок вплинули останні дані про ринок праці у США, що вплинуло на очікування щодо подальшої політики центробанку.

Як змінилися позиції долара за тиждень

За минулий тиждень Індекс долара США зріс на 0,2%. Зокрема, під час торгів у п'ятницю, 7 червня, цей показник зміцнив позиції на ринку на 0,8%, зафіксувавши найбільший денний приріст з 10 квітня, згідно з даними CNBC

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Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35;

цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 99,58, повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що впливає на долар США

Позиції долара на ринку підтримали дані про сильний ринок праці у США. Це компенсувало низку слабких макроекономічних даних, які раніше спонукали інвесторів повернутися до прогнозів про зниження процентних ставок Федеральною резервною системою США у 2024 році. Наразі знову очікують, що Федеральному резерву може знадобитися час, щоб розпочати цикл пом'якшення цього року.

, що на початку червня вказували, що Федеральна резервна система США почне знижувати процентні ставки у вересні 2024 року . Так вважають майже дві третини економістів. Тоді як Європейський центробанк вперше за 5 років знизив відсоткові ставки.

Проте тепер шанси на зниження ставки у вересні знизилися до 50,8% з приблизно 70%, які фіксували у четвер.