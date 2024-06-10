Прошедшую неделю американский доллар завершил с некоторым ростом. На рынок повлияли последние данные о рынке труда в США, что повлияло на ожидания относительно дальнейшей политики центробанка.
Как изменились позиции доллара за неделю
За прошедшую неделю Индекс доллара США вырос на 0,2%. В частности, во время торгов в пятницу, 7 июня, этот показатель укрепил позиции на рынке на 0,8%, зафиксировав наибольший дневной прирост с 10 апреля, согласно данным CNBC
Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:
Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35;
этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 99,58, сообщает издание CNBC.
Что такое Индекс доллара США
Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.