За прошедшую неделю Индекс доллара США вырос на 0,2%. В частности, во время торгов в пятницу, 7 июня, этот показатель укрепил позиции на рынке на 0,8%, зафиксировав наибольший дневной прирост с 10 апреля, согласно данным CNBC

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Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35;

этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 99,58, сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.