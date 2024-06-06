Як змінилася вартість нафти

У четвер, 6 червня, нафта Brent подорожчала на 33 центи або на 0,42%. Сировина торгується на рівні 78,74 долара за барель.

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Водночас ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate зросли в ціні на 39 центів або 0,53%. Американська нафта, також відома як WTI, коливається на рівні 74,46 долара за барель, інформує Reuters.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 78,89 долара за барель (+ 0,61%)

Контракти WTI торгуються за ціною 74,59 долара за барель (+ 0,70%).

Які фактори впливають на ринок нафти

Нафта дорожчає другий день поспіль. На ринок впливають очікування, що Федеральна резервна система США почне знижувати процентні ставки у вересні. Так вважають майже дві третини економістів.

Проте зростання цін на нафту було обмежене збільшенням запасів у США і планом ОПЕК+ щодо збільшення пропозиції в кінці року.